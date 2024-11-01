Pánico al confundir un misil con gran bola de fuego sobre Almería: "¡Da miedo!"  

Un objeto extremadamente luminoso ha cruzado el cielo de Almería durante la noche, dejando tras de sí una estela brillante que ha sorprendido a varias personas que observaban el fenómeno desde la calle. El momento ha sido grabado en vídeo y muestra la reacción inmediata de los testigos ante lo que parecía un objeto en llamas avanzando a gran velocidad. La escena ha sido captada desde el municipio de Vícar, desde donde se aprecia cómo el objeto atraviesa el cielo nocturno con una trayectoria rectilínea y una intensidad de luz muy llamativa.