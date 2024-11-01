edición general
9 meneos
99 clics
Pánico al confundir un misil con gran bola de fuego sobre Almería: "¡Da miedo!"

Pánico al confundir un misil con gran bola de fuego sobre Almería: "¡Da miedo!"  

Un objeto extremadamente luminoso ha cruzado el cielo de Almería durante la noche, dejando tras de sí una estela brillante que ha sorprendido a varias personas que observaban el fenómeno desde la calle. El momento ha sido grabado en vídeo y muestra la reacción inmediata de los testigos ante lo que parecía un objeto en llamas avanzando a gran velocidad. La escena ha sido captada desde el municipio de Vícar, desde donde se aprecia cómo el objeto atraviesa el cielo nocturno con una trayectoria rectilínea y una intensidad de luz muy llamativa.

| etiquetas: misil , pánico , almería
7 2 0 K 97 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
skaworld #1 skaworld
"Mañana no voy a trabajar, esto da miedo"

Una cosa está clara, el armagedon no me pilla en la oficina ni jarto vino
3 K 48
#3 Tronchador.
#1 Ni follando... :foreveralone:
1 K 15
skaworld #5 skaworld
#3 Hombre, es que un apocalipsis nuclear que no dure más de 3 minutos y medio...
0 K 12
efectogamonal #6 efectogamonal
Menuda vergüenza ajena ayer viendo a su canciller arrastrándose ante el Cheeto {0x1f525}
0 K 15
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
You shake my nerves and you rattle my brain...
0 K 11
Metabarón #2 Metabarón
Pues imagínate si se hubiera pasado por el aro de EEUU.
0 K 9
#7 scytaleg
Sera al revés, que confundieron la bola de fuego con un misil.
0 K 6

menéame