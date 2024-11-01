edición general
Una pancarta en catalán en Madrid antes del 20-N (CAT)

Una pancarta en catalán en Madrid antes del 20-N (CAT)

Una lona gigante en catalán ha aparecido en la Gran Vía de Madrid. El anuncio forma parte de la campaña del gobierno español que conmemora "50 años de España en libertad", con motivo de la muerte de Franco. El momento culminante será el viernes, día 21, en Les Corts, con presencia de los reyes pero no del emérito.

Dramaba
Y que a estas alturas algo así tenga que ser noticia...
2
kreator
#1 dales 24h y verás por qué tiene que hacerse y ser noticia
1
Dramaba
#4 Ya ya. Tristísimo.
1
Katos
Vamos a ver pesados catalanes de los cojones. Que nos da absolutamente igual.
La no noticia no es noticia. Bienvenidos hablar vuestro idioma que es un idioma de España y por lo tanto de cataluña donde os de la gana.
Ya teneis la librería esa al lado de cibeles y el banco de España pues nada abrir todo lo que querais, como si seguís gastando el dinero en abrir embajadas catalana sin ser un pais.
Va a declarar pujol qué a estas alturas ya ha hecho todas sus tropelias ideológicas hasta llegar a ala mentira de que sois un estado a parte, o un pais pequeñito.

El Real Madrid lo fundaron catalanes y bien orgullosos que estamos los madridistas de eso. Viva Cataluña y viva el catalan. Joder.
2
crob
#2 al final parece que escuece una pancarta en catalán...
Vivan los comuneros!
1
fargas
A la muchachita psicopatita le va a dar un pasmo con semejante demostración de libertad sin cañas
0
vituwaf
¿Cómo que "Les Corts"?
0
Kikiru
Desde hace al menos 5 años que todos los días aparecen noticias de Franco. Parece que ahora está más vivo que nunca.
0

