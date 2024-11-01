Una pancarta en catalán en Madrid antes del 20-N (CAT)

Una lona gigante en catalán ha aparecido en la Gran Vía de Madrid. El anuncio forma parte de la campaña del gobierno español que conmemora "50 años de España en libertad", con motivo de la muerte de Franco. El momento culminante será el viernes, día 21, en Les Corts, con presencia de los reyes pero no del emérito.
| etiquetas: madrid , catalunya 20-n
La no noticia no es noticia. Bienvenidos hablar vuestro idioma que es un idioma de España y por lo tanto de cataluña donde os de la gana.
Ya teneis la librería esa al lado de cibeles y el banco de España pues nada abrir todo lo que querais, como si seguís gastando el dinero en abrir embajadas catalana sin ser un pais.
Va a declarar pujol qué a estas alturas ya ha hecho todas sus tropelias ideológicas hasta llegar a ala mentira de que sois un estado a parte, o un pais pequeñito.
El Real Madrid lo fundaron catalanes y bien orgullosos que estamos los madridistas de eso. Viva Cataluña y viva el catalan. Joder.
Vivan los comuneros!