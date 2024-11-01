Panahi califica las protestas en Irán como un "levantamiento para hacer avanzar la historia"

El director iraní Jafar Panahi afirmó que las protestas que han sacudido Irán en los últimos días son un "levantamiento" llevado a cabo para "hacer avanzar la historia". El cineasta iraní, que ganó la Palma de Oro en el más reciente Festival de Cannes, compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que afirmó: "Nuestro dolor compartido se ha convertido en un grito en las calles. Desde hace cuatro días, la gente permanece en pie no para quejarse, sino para exigir un cambio".