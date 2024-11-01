edición general
Palma del Río, el pueblo encastrado entre los ríos Guadalquivir y Genil, teme "lo peor" por las crecidas: "No paran de subir"

Los vecinos están 'muy preocupados' y tienen en la memoria las graves inundaciones de 2010.

#1 luckyy *
Debería aprovechar vox estos momentos para promocionar sus urbanizaciones en zonas inundables que tanto proclama y figaredo hablarnos que la religion del cambio climático y la agenda 20/30 (si tienen huevos)


Y los medios explicar de donde salen las ayudas de la UME, guardia civil, policías en general y las economicas que llegarán; porque de los influencers de Andorra o del novio de Ayuso no van a salir
