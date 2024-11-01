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Los paleontólogos, finalmente, confirman que los protomamíferos ponían huevos [ENG]

Los paleontólogos, finalmente, confirman que los protomamíferos ponían huevos [ENG]

Todos los mamíferos dan a luz crías vivas, a excepción de algunos monotremas ovíparos como el ornitorrinco . Pero, ¿acaso los primeros ancestros de los mamíferos también se reproducían mediante huevos? Esta pregunta ha desconcertado a los biólogos evolutivos durante décadas, pero los investigadores finalmente han encontrado una respuesta definitiva. Publicados el 9 de abril en la revista PLOS One , sus hallazgos se basan en un huevo fosilizado de 250 millones de años, avances tecnológicos sofisticados y mucha paciencia.

| etiquetas: paleontólogos , confirman , protomamíferos , huevos , plos one
3 1 0 K 43 ciencia
2 comentarios
3 1 0 K 43 ciencia
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Han tenido que empollar bastante para llegar a esa conclusión
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Kamillerix #2 Kamillerix
Todavía existen las equidnas y los ornitorrincos... :roll:
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menéame