Los paleontólogos, finalmente, confirman que los protomamíferos ponían huevos [ENG]

Todos los mamíferos dan a luz crías vivas, a excepción de algunos monotremas ovíparos como el ornitorrinco . Pero, ¿acaso los primeros ancestros de los mamíferos también se reproducían mediante huevos? Esta pregunta ha desconcertado a los biólogos evolutivos durante décadas, pero los investigadores finalmente han encontrado una respuesta definitiva. Publicados el 9 de abril en la revista PLOS One , sus hallazgos se basan en un huevo fosilizado de 250 millones de años, avances tecnológicos sofisticados y mucha paciencia.