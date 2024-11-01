edición general
3 meneos
53 clics

Palaos, el pequeño país cercano a Taiwán que sufre las consecuencias del enfrentamiento diplomático entre China y Estados Unidos  

El aire sobre las aguas cristalinas de Palaos huele a sal y a fruta del pan, y en las mañanas tranquilas el zumbido de los motores de los barcos de buceo resuena en la bahía. Hace unos años, esos barcos estaban llenos de turistas, muchos de ellos chinos, atraídos por las lagunas y cuevas de piedra caliza de Palaos. Los hoteles estaban repletos, los restaurantes rebosaban de gente y los pescadores apenas podían satisfacer la demanda. Pero eso se acabó. El auge y el repentino colapso no fueron casualidad.............

| etiquetas: palaos , pequeño pais , cerca taiwán , sufre consecuencias , enfrentamiento
2 1 1 K 24 cultura
2 comentarios
2 1 1 K 24 cultura
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Un paraíso en medio de una disputa entre China y EEUU a ver quien se lo queda, han hundido su principal medio de vida, el turismo acuático.
0 K 20
#2 perej
El artículo es uno mas de la serie China-malos vs USA-buenos, intentando crear la sensación de un "ataque"chino, mientras vierte perlas del tipo "expansión militar China'.
Una castaña.
0 K 11

menéame