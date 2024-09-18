edición general
Países Bajos pide formalmente a la UE desvincularse de la política común de asilo

Países Bajos pide formalmente a la UE desvincularse de la política común de asilo

Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración, ha informado este miércoles a la Comisión Europea (CE) de que desea la exclusión voluntaria de Países Bajos de la política migratoria comunitaria. Faber es miembro del Partido por la Libertad (PVV), dirigido por el líder ultra Geert Wilders, que encabeza el actual Gobierno, y se propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo. En la carta que ha remitido a Bruselas sobre el particular, hace votos para conseguir que otros socios se sumen a esta aspiración

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Me parece bien siempre que se les excluya a ellos del espacio schengen
maxxcan #8 maxxcan
Me parece bien.
Con el cambio climático Paises Bajos van a estar más tiempos por debajo del agua que por encima, así que...

Eso sí, seguro que con las inundaciones, empezarán a pedir ayuda económica a Europa.
Andreham #7 Andreham
Pones a un nazi en el ministerio de asilo e inmigración y hace cosas de nazi.
#2 Pivorexico
Preparándose para la crisis migratoria de palestinos y otras poblaciones del entorno?
rogerius #4 rogerius
#2 Esto es un ataque directo y premeditado a la cohesión de la UE.
Ihzan #10 Ihzan *
#4 De la noticia:

propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo

la ministra no oculta que quiere intentar “que otros Estados miembros se sumen a esta iniciativa para avanzar en el expediente migratorio


Y Hungría se suma

Hungría es y seguirá siendo un miembro comprometido del espacio Schengen.

Lo que piden son medidas mas contundentes con la migracion ilegal, pero no en contra del espacio Shengen
jonolulu #6 jonolulu
#2 Lo propio es que se salgan de la UE
rogerius #12 rogerius *
#6 Lo propio es que el resto de socios le diga con toda cortesía que deposite un zapato en el interior de su linda boca en lo que a este tema respecta y que no lo extraiga de su sitio hasta que se le ilumine el orto en una serie armónica de coloridas deflagraciones pirotécnicas. :-D
javierchiclana #5 javierchiclana
Ihzan #11 Ihzan
#5 Aqui te lo pongo, aunque puedes entrar en modo lectura

Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración, ha informado este miércoles a la Comisión Europea (CE) de que desea la exclusión voluntaria de Países Bajos de la política migratoria comunitaria. Faber es miembro del Partido por la Libertad (PVV), dirigido por el líder ultra Geert Wilders, que encabeza el actual Gobierno, y se propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo. En la carta que

#9 Leon_Bocanegra
No me digas que los inmigrantes están haciendo en países bajos lo mismo que hicieron ellos cuando emigraron a Sudáfrica?
