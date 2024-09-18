Países Bajos pide formalmente a la UE desvincularse de la política común de asilo

Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración, ha informado este miércoles a la Comisión Europea (CE) de que desea la exclusión voluntaria de Países Bajos de la política migratoria comunitaria. Faber es miembro del Partido por la Libertad (PVV), dirigido por el líder ultra Geert Wilders, que encabeza el actual Gobierno, y se propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo. En la carta que ha remitido a Bruselas sobre el particular, hace votos para conseguir que otros socios se sumen a esta aspiración
| etiquetas: países bajos , asilo , ue
Con el cambio climático Paises Bajos van a estar más tiempos por debajo del agua que por encima, así que...
Eso sí, seguro que con las inundaciones, empezarán a pedir ayuda económica a Europa.
propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo
la ministra no oculta que quiere intentar “que otros Estados miembros se sumen a esta iniciativa para avanzar en el expediente migratorio
Y Hungría se suma
Hungría es y seguirá siendo un miembro comprometido del espacio Schengen.
Lo que piden son medidas mas contundentes con la migracion ilegal, pero no en contra del espacio Shengen
