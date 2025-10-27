edición general
En el País Vasco se han evitado 800 muertes con los cribados

Uno de los mayores expertos en cáncer digestivo: "En el País Vasco se han evitado 800 muertes con los cribados y otras comunidades no han tenido la misma suerte

Veelicus #1 Veelicus
No se trata de suerte, se trata de tener gestores decentes o no, y mira que yo al PNV le doy en el cielo de la boca muchas veces porque la corrupcion campa a sus anchas, pero lo publico lo gestionan bastante mejor que otros partidos de derecha
