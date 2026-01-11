edición general
Un país detrás de otro: Cuba, el Caribe y el origen del imperialismo de EEUU

La doctrina Monroe es un arco que va desde esa explosión del Maine en la bahía de La Habana que no provocó España y que le sirvió a EEUU para acelerar la declaración de guerra en 1898, hasta la reciente captura de Nicolás Maduro. Son distintas formas de la misma política. Entremedias, durante la Guerra Fría el demócrata John F. Kennedy autorizó nada menos la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, así como la Operación Mangosta para derrocar al régimen castrista, que incluía planes para asesinar a Fidel Castro. Richard Nixon y su consejero...

| etiquetas: historia , trump , venezuela
... Henry Kissinger destinaron después por su parte múltiples recursos para derribar al gobierno pro marxista de Salvador Allende, que había sido democráticamente elegido en Chile y aunque no hay pruebas de que EEUU participara en el golpe de Estado de Augusto Pinochet, lo apoyó después, mientras el personal de la CIA participaba también en la represión de la Operación Cóndor que articularon las dictaduras del cono sur durante los 70, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Lo que no

Hasta que América sea América ( no EE.UU. de)
Lo que no entiendo, y el artículo tampoco lo explica, es por qué los yanquis, de la misma manera que se quedaron con la mitad de Méjico, ¿por qué no hicieron lo mismo con Cuba ?, ¿ por qué permitieron la independencia de Cuba, que habían robado a España, en lugar de pasar a ser un estado más de EEUU, lo mismo que habían hecho con Tejas y California, cuando se las robaron a Méjico ?.
