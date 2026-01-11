Un país detrás de otro: Cuba, el Caribe y el origen del imperialismo de EEUU

La doctrina Monroe es un arco que va desde esa explosión del Maine en la bahía de La Habana que no provocó España y que le sirvió a EEUU para acelerar la declaración de guerra en 1898, hasta la reciente captura de Nicolás Maduro. Son distintas formas de la misma política. Entremedias, durante la Guerra Fría el demócrata John F. Kennedy autorizó nada menos la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, así como la Operación Mangosta para derrocar al régimen castrista, que incluía planes para asesinar a Fidel Castro. Richard Nixon y su consejero...