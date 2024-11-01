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Page apunta a Cospedal en el caso Kitchen

Page apunta a Cospedal en el caso Kitchen

La Cospedal declarará como testigo el 23 de abril en la A.Nacional en el juicio por el espionaje a Bárcenas, mientras la Junta denuncia el silencio del PP y recuerda los "audios de la vergüenza". Entre quienes se sientan en el banquillo se encuentra el exdirector general de Documentación y Análisis entre 2011 y 2015, Andrés Gómez Gordo, al que Page se ha referido como "el número dos de quien graba, extorsiona y chantajea", y que "compartía despacho con la presidenta Cospedal".

| etiquetas: caso kitchen , cospedal , page , policía
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2 comentarios
14 3 0 K 140 actualidad
manzitor #1 manzitor
No soy creyente, pero dios le escuche aunque sea por una vez. No puede ser que esa bruja se escape de todo como la otra bruja de Aguirre.
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txirrindulari #2 txirrindulari
Hace tiempo que no se ve a Cospedal, espero que vaya a la A.N. con la peineta y la toquilla, que le quedaba divina
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menéame