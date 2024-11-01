Page apunta a Cospedal en el caso Kitchen

La Cospedal declarará como testigo el 23 de abril en la A.Nacional en el juicio por el espionaje a Bárcenas, mientras la Junta denuncia el silencio del PP y recuerda los "audios de la vergüenza". Entre quienes se sientan en el banquillo se encuentra el exdirector general de Documentación y Análisis entre 2011 y 2015, Andrés Gómez Gordo, al que Page se ha referido como "el número dos de quien graba, extorsiona y chantajea", y que "compartía despacho con la presidenta Cospedal".