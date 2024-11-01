Lo que pagas por estos alimentos está vaciando tu bolsillo sin que lo notes

Lo que antes parecía accesible ahora pesa más que nunca en tu bolsillo. Te contamos los alimentos que encarecen tu nevera sin que lo note. El precio de los alimentos en España ha aumentado un 33,9% entre 2019 y 2024, un ritmo muy por encima del crecimiento de los salarios, que solo avanzaron un 13,6% en el mismo periodo. Esta escalada ha dejado a las familias en una situación de vulnerabilidad, especialmente a las de rentas bajas, que deben destinar una parte cada vez mayor de su presupuesto a la cesta de la compra.
Factores que disparan los precios
Los expertos señalan tres grandes causas:
La energía, cuyo coste se disparó tras el aumento del gas natural en Europa (+174% entre 2019 y 2024), lo que encareció fertilizantes, transporte y refrigeración.
El clima, con fenómenos extremos como sequías prolongadas, olas de calor y lluvias torrenciales que han reducido las cosechas.
La geopolítica, especialmente la guerra en Ucrania, que disparó los precios de cereales y fertilizantes, junto a restricciones a la exportación en varios países.
Una pena porque el tema es interesante.
Esta es la principal razón, y va a ir a peor cada año.
Una de esas cosas es el azúcar. Pues se puede vivir perfectamente sin ella. No compro ni tampoco ningún producto edulcorante desde 2019 y cuando raramente hago algún bizcocho en invierno, uso un poco de eritritol.
Yo lo que veo en las colas de caja de los supermercados es gente que echa cosas innecesarias al carro: aperitivos, alcoholes, refrescos, ultraprocesados, que son prescindibles y nocivos de paso. Mete en tu carro alimentos brutos y frescos: ahorrarás en presupuesto y ganarás en salud. Que luego todo son madresmías.
El problema del que hablan es real, claro, salvo el matiz de "especialmente a las de rentas bajas" porque el SMI ha subido como un 60% en ese periodo. La gente que cobrara 1100€ claro que está jodida, ¿Pero y la gente que antes cobrará 650€ y ahora 1050€? Esa está mucho mejor que entonces. Y ahora están prácticamente igual, pero esas eran las rentas más bajas.