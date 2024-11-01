Lo que pagas por estos alimentos está vaciando tu bolsillo sin que lo notes

Lo que antes parecía accesible ahora pesa más que nunca en tu bolsillo. Te contamos los alimentos que encarecen tu nevera sin que lo note. El precio de los alimentos en España ha aumentado un 33,9% entre 2019 y 2024, un ritmo muy por encima del crecimiento de los salarios, que solo avanzaron un 13,6% en el mismo periodo. Esta escalada ha dejado a las familias en una situación de vulnerabilidad, especialmente a las de rentas bajas, que deben destinar una parte cada vez mayor de su presupuesto a la cesta de la compra.