El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el hallazgo de Francisca Cadenas: "Yo pedí a esa unidad y me dijeron que veía muchas películas"

Antonio del Castillo ha felicitado a la UCO y ha añadido..."Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas", ha comenzado escribiendo el padre de la joven sevillana desaparecida en enero de 2009. "Cuando yo pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) me respondió que había visto muchas películas", ha añadido, destacando que quiso contar con el apoyo de esa unidad de élite y no pudo.