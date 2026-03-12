El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el hallazgo de Francisca Cadenas: "Yo pedí a esa unidad y me dijeron que veía muchas películas"

Antonio del Castillo ha felicitado a la UCO y ha añadido..."Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas", ha comenzado escribiendo el padre de la joven sevillana desaparecida en enero de 2009. "Cuando yo pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) me respondió que había visto muchas películas", ha añadido, destacando que quiso contar con el apoyo de esa unidad de élite y no pudo.
| etiquetas: uco , marta del castillo , cuco , asesinato , francisca , cadenas
No tenían antecedentes, y la relación con la familia siempre había sido cordial, incluso uno de ellos fue a la boda de uno de sus hijos.
Una vez visto, todo el mundo es listo.
www.lasexta.com/noticias/sociedad/claves-caso-francisca-cadenas-nueve-
¿Estás defendiendo que deberían haber perforado el suelo los vecinos de toda la calle "por si acaso" o lo tuyo es hablar por no callar?