El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el hallazgo de Francisca Cadenas: "Yo pedí a esa unidad y me dijeron que veía muchas películas"

Antonio del Castillo ha felicitado a la UCO y ha añadido..."Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas", ha comenzado escribiendo el padre de la joven sevillana desaparecida en enero de 2009. "Cuando yo pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) me respondió que había visto muchas películas", ha añadido, destacando que quiso contar con el apoyo de esa unidad de élite y no pudo.

#2 mcfgdbbn3 *
Están muy ocupados con las investigaciones prospectivas, por eso han tardado tanto.
Pertinax #6 Pertinax *
#4 No, no eran sospechosos. A pesar de que la familia afirma que no les abrieron la puerta, lo cual no es síntoma de nada.

No tenían antecedentes, y la relación con la familia siempre había sido cordial, incluso uno de ellos fue a la boda de uno de sus hijos.

Una vez visto, todo el mundo es listo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
felicitarles por haber tardado casi diez años en registrar la casa de uno de los sospechosos a escasos metros de la casa de la desaparecida? unidad de élite, mis cojones!
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Pero el registro de su vivienda este mismo miércoles dio con restos óseos ocultos. Estaban enterrados bajo el suelo en una especie de hall que da acceso a la planta superior de la casa. Picaron, levantaron el suelo y allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca.
www.lasexta.com/noticias/sociedad/claves-caso-francisca-cadenas-nueve-

¿Estás defendiendo que deberían haber perforado el suelo los vecinos de toda la calle "por si acaso" o lo tuyo es hablar por no callar?
amouseonmars #4 amouseonmars
#3 no eran unos vecinos cualquiera, eran sospechosos, observaron cambios en el pavimiento (un indicio), no fue una excavación indiscriminada. Yo también alucino con el retraso.
amouseonmars #5 amouseonmars
#1 intenta hacer un recopilatorio con las mejores canciones de OBK.
