Paco fallece a los 44 años  

Loro Parque lamenta profundamente la pérdida de Paco, nuestro delfín más anciano, quien falleció el domingo 31 de agosto a la edad estimada de 44 años, superando significativamente la esperanza de vida promedio de su especie. Paco llegó desde Estados Unidos en 1987, cuando tenía alrededor de seis años, y desde ese momento se convirtió en un miembro muy querido de la familia de Loro Parque. Deja tras de sí a dos descendientes, Clara e Ilse, que aún permanecen con nosotros.