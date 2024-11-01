edición general
3 meneos
23 clics
Paco fallece a los 44 años

Paco fallece a los 44 años  

Loro Parque lamenta profundamente la pérdida de Paco, nuestro delfín más anciano, quien falleció el domingo 31 de agosto a la edad estimada de 44 años, superando significativamente la esperanza de vida promedio de su especie. Paco llegó desde Estados Unidos en 1987, cuando tenía alrededor de seis años, y desde ese momento se convirtió en un miembro muy querido de la familia de Loro Parque. Deja tras de sí a dos descendientes, Clara e Ilse, que aún permanecen con nosotros.

| etiquetas: paco , delfin , loro , parque , canarias
2 1 0 K 35 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Lo mismo habría preferido vivir menos años pero poder moverse por el océano con sus congéneres.
1 K 27
sotillo #3 sotillo
#1 Me da que esto al dueño del Loro se la pela
0 K 10
Asimismov #5 Asimismov
#1 y sus congéneras.
0 K 12
rubianes #7 rubianes
#1 Pues depende, si nació en cautiverio es extraordinariamente difícil reintroducirlos a la vida salvaje, normalmente se mueren muy rápido. Incluso, aquellos que fueron capturados siendo jóvenes, reintroducirlos luego también es muy complejo y suele acabar mal.
0 K 9
mund4y4 #2 mund4y4
38 años de encierro, tristura.
0 K 11
ansiet #4 ansiet
D.E.P.
0 K 10
DarthMatter #6 DarthMatter
Es todo pura fachada 'buenista'.

El bienestar y el trato dado a los animales por esa empresa ha sido puesto en entredicho no pocas veces.

Y sobre los innumerables casos de explotación laboral, salarios de risa y contratos precarios, ya ni hablemos.

Sin mencionar las declaraciones xenófobas, pseudomafiosas y fascistas del dueño del chiringuito.
0 K 7

menéame