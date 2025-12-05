edición general
Pacientes atrapados en listas de espera "brutales": la debilidad crónica del sistema sanitario español

Pacientes atrapados en listas de espera "brutales": la debilidad crónica del sistema sanitario español

"Las listas de espera en toda España son brutales... Ahora mismo, la sanidad pública española está en cuidados paliativos por una sencilla razón: la lista de espera es fundamental a la hora de curar a los pacientes. Si hay un diagnóstico rápido, ese paciente tiene muchas papeletas para salvarse, incluso con un pronóstico de cáncer", critica con dureza Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente. "Se está jugando con la salud y hay que tomar medidas muy serias".

Mangione #1 Mangione *
¿Qué “debilidad crónica” ni que hostias?
Lo que hay es una bajeza moral crónica de quienes la administran.

Basta ya, a las cosas por su nombre: los políticos ladrones aliados de este régimen monárquico ladrón se lucran jodiéndonos la vida y privatizando lo que la mejora o mantiene, como el es caso de la salud.
Torrezzno #2 Torrezzno *
#1 deberian por ley poner unos ratios por médico en atención primaria / urgencias. Limitar por ley el tiempo máximo de espera para pruebas o intervenciones dependiendo de su urgencia.
Deberían prohibir derivaciones a la privada. Mejorar los contratos de sanitarios, etc etc

No lo hacen o bien por desidia o por amiguismo
#7 Afro
#1 el machismo mata más que las listas de espera.
#4 tierramar
LAs listas de espera brutales son corredores de la muerte
#3 tierramar *
En el artículo del siguiente meneo, Justicia por la sanidad explicita con claridad las medidas que hay que tomar para que la sanidad sea publica, universal y funcione: www.meneame.net/m/actualidad/vayanse-carajo-sin-perdon
Olepoint #5 Olepoint
Hace unos pocos de años, en la pública de Córdoba, creo recordar que era el Reina Sofía de Córdoba, había un jefe de tráuma que era según los otros médicos "un hijo puta" ... ¿ Por qué ?

Porque había conseguido eliminar las listas de espera de trauma (rodillas, caderas) ¿ Cómo ?

Obligando a los traumatólogos a operar a destajo, incluida tardes (que estos aprovechaban para operar en sus clínicas privadas y sacarse una pasta, por cierto, derivaban a muchos pacientes…   » ver todo el comentario
MisturaFina #6 MisturaFina
Debilidad cronica no!!!
Sabotaje de la derecha
