Pacientes atrapados en listas de espera "brutales": la debilidad crónica del sistema sanitario español

"Las listas de espera en toda España son brutales... Ahora mismo, la sanidad pública española está en cuidados paliativos por una sencilla razón: la lista de espera es fundamental a la hora de curar a los pacientes. Si hay un diagnóstico rápido, ese paciente tiene muchas papeletas para salvarse, incluso con un pronóstico de cáncer", critica con dureza Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente. "Se está jugando con la salud y hay que tomar medidas muy serias".