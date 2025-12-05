Pacientes atrapados en listas de espera "brutales": la debilidad crónica del sistema sanitario español

"Las listas de espera en toda España son brutales... Ahora mismo, la sanidad pública española está en cuidados paliativos por una sencilla razón: la lista de espera es fundamental a la hora de curar a los pacientes. Si hay un diagnóstico rápido, ese paciente tiene muchas papeletas para salvarse, incluso con un pronóstico de cáncer", critica con dureza Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente. "Se está jugando con la salud y hay que tomar medidas muy serias".
Lo que hay es una bajeza moral crónica de quienes la administran.
Basta ya, a las cosas por su nombre: los políticos ladrones aliados de este régimen monárquico ladrón se lucran jodiéndonos la vida y privatizando lo que la mejora o mantiene, como el es caso de la salud.
Deberían prohibir derivaciones a la privada. Mejorar los contratos de sanitarios, etc etc
No lo hacen o bien por desidia o por amiguismo
Porque había conseguido eliminar las listas de espera de trauma (rodillas, caderas) ¿ Cómo ?
Obligando a los traumatólogos a operar a destajo, incluida tardes (que estos aprovechaban para operar en sus clínicas privadas y sacarse una pasta, por cierto, derivaban a muchos pacientes… » ver todo el comentario
Sabotaje de la derecha