Una paciente sobrevive tras 9 ¡más que carísimos! tratamientos médicos pagados por esa tan denostada sanidad pública  

Una paciente alemana que padecía una anemia hemolítica autoinmune grave, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca y destruye los glóbulos rojos y por tanto pone en peligroso riesgo la vida de la paciente, llevaba más de una década recibiendo diversos tratamientos.



El clásico y más habitual es la transfusión sanguínea ¡diaria! para reponer esos hematíes que su sistema inmune elimina con letal eficacia. Un tratamiento que cuesta alrededor de unos 100 o 200 euros diarios, por lo que al cabo de año suman unos 36.000.