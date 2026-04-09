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Una paciente sobrevive tras 9 ¡más que carísimos! tratamientos médicos pagados por esa tan denostada sanidad pública

Una paciente sobrevive tras 9 ¡más que carísimos! tratamientos médicos pagados por esa tan denostada sanidad pública  

Una paciente alemana que padecía una anemia hemolítica autoinmune grave, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca y destruye los glóbulos rojos y por tanto pone en peligroso riesgo la vida de la paciente, llevaba más de una década recibiendo diversos tratamientos.

El clásico y más habitual es la transfusión sanguínea ¡diaria! para reponer esos hematíes que su sistema inmune elimina con letal eficacia. Un tratamiento que cuesta alrededor de unos 100 o 200 euros diarios, por lo que al cabo de año suman unos 36.000.

| etiquetas: sanidad pública , alemania
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4 comentarios
8 2 0 K 171 ciencia
taSanás #1 taSanás
Muy bien, y me alegro por la paciente. Casos así son llamativos precisamente porque son excepcionales: se invirtieron recursos enormes durante más de una década y el resultado fue bueno. Perfecto. Ahora, lo que de verdad mide la calidad de un sistema sanitario no son sus mejores casos, sino lo que pasa en el día a día: las listas de espera que cronifican lo que era tratable, los tratamientos que no se aplican porque el fármaco es demasiado caro, los errores por negligencia o por profesionales quemados que llevan 36 horas sin dormir. Eso no sale en titulares, pero es lo que vive la mayoría. Celebrar los éxitos está bien. Usarlos para no mirar lo que falla, no.
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rogerius #3 rogerius *
#1 Precisamente de eso va el artículo. De que hay un electorado oligofrénico que permite que el volante lo lleve quien provoca y potencia esos problemas de los que hablas.
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UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Una factura total de más de 650.000€... Y todo con dinero público. Me gustaría saber cuanto le hubiera costado si la sanidad alemana fuera privada como la de EEUU... y cómo lo hubiera pagado claro...
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elTieso #4 elTieso
POr si os interesa, la miniatura es una clara referencia al senador republicano y trumpista Ben Sasse, a su defensa de eliminar el poco apoyo sanitario público que hay en EE.UU. y a su cáncer de páncreas terminal para el que sigue un tratamiento privado y carísimo que le hace sangrar por la cara (y que solo le prolongará la vida unos meses). Ha concedido hace poco una entrevista al respecto. peopleenespanol.com/exsenador-ben-sasse-habla-lucha-cancer-pancreas-te
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menéame