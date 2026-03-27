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Paciencia (o debilidad) rusa, implicación europea

Paciencia (o debilidad) rusa, implicación europea

El centro de mando del operativo americano contra Irán está en Ramstein (Alemania). Los bombarderos de Estados Unidos despegan para sus misiones de Fairford (Inglaterra). Las operaciones de reabastecimiento tienen base en Aviano (Italia) y Le Tubé (Francia). La base de Lajes, en Azores (Portugal), es etapa importante de la logística militar transatlántica y los aviones espía operan desde la base cretense de Souda (Grecia) y Akrotiri (Chipre), desde donde ya se colaboraba de la forma más activa en la masacre de Gaza.

| etiquetas: europa , rusia , ucrania , guerra
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5 comentarios
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Sawyer76 #2 Sawyer76
Interesante por los datos que aporta, pero da la impresión de que el autor está decepcionado porque Rusia no ataca Europa o algo parecido.
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suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#0 ¡Tío, que Trump quiere que Ucrania se rinda! Al seguir apoyando a Ucrania, la UE hace lo contrario que rendir pleitesía a los EEUU. xD

Madre mía, sois de un piñón fijo que asusta. Pero, bueno, si los propagandistas rusos estáis amenazando a la UE por Primorsk y Ust-Luga, significa que los ataques ucranianos han tenido éxito. A tragar bilis, chicos.
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ElBeaver #1 ElBeaver
mas propaganda moscovita
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Eibi6 #5 Eibi6
#1 curiosa propaganda prorrusa está en la cual lo único que cuenta son las ostias que les han dado últimamente los ucranianos a los rusos (y alguna posible de Israel en el Caspio) :roll:
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#3 pirat
Los hechos y los datos son los que son.
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