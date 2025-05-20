Pache (PP) espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de MM que irá en la flotilla porque tendría "un futuro negro"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache,ha defendido que la capital de Israel es "capital del Orgullo Gay, como lo es también Madrid" y que por lo tanto estaría "absolutamente segura", "no así en Gaza por culpa de Hamás". Entiende que es "francamente peligroso" que se enrole y que debería tener "mucho cuidado con las personas a las que se supone que va a ayudar".
Los que gobiernan actualmente Israel odian todo eso, tal y como demuestran sus principios religiosos y de partido, pero de cara a la galeria es el marketing… » ver todo el comentario
www.elmundo.es/television/2025/05/20/682ca31e21efa057788b4580.html
Cc #3
Recuerdo que le preguntaron a su padre que como se sentía que siendo tan facha su hijo saliera en esa portada y él dijo que su hijo era aún más facha que él. Tengo claro de que no mentía.
Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
Los perfiles de extrema izquierda conciben todo como una lucha del "bien" contra el "mal". Criticar la llegada del Islam a Europa implica para ellos el decir que todas esas personas son "malas".
Y no, no son "malas". Son sencillamente las normas de conducta en esa sociedad, y la gente que vive allí se atiene a ellas. No por "maldad", sino porque son las normas con las que han crecido y que han interiorizado.… » ver todo el comentario
Por cierto, eso de los barcos del ejército de cada país ¿cómo se lleva con lo de entrar en las aguas territoriales isrealies?
Hablamos de un acoso y una ocupación al pueblo palestino desde hace décadas, hasta el punto de que están bombardeando sus ciudades con miles de muertes sin cortarse un pelo, pues su discurso es que los palestinos son inferiores y hay gente que sale diciendo que Israel llevó una trans a Eurovisión.
