Pache (PP) espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de MM que irá en la flotilla porque tendría "un futuro negro"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache,ha defendido que la capital de Israel es "capital del Orgullo Gay, como lo es también Madrid" y que por lo tanto estaría "absolutamente segura", "no así en Gaza por culpa de Hamás". Entiende que es "francamente peligroso" que se enrole y que debería tener "mucho cuidado con las personas a las que se supone que va a ayudar".