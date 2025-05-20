edición general
Pache (PP) espera que Hamás no "pille" a la diputada trans de MM que irá en la flotilla porque tendría "un futuro negro"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache,ha defendido que la capital de Israel es "capital del Orgullo Gay, como lo es también Madrid" y que por lo tanto estaría "absolutamente segura", "no así en Gaza por culpa de Hamás". Entiende que es "francamente peligroso" que se enrole y que debería tener "mucho cuidado con las personas a las que se supone que va a ayudar".

22 comentarios
Comentarios destacados:    
powernergia
Con el tiempo me he ido dando cuenta de que la aparente "modernidad" , tolerancia y apoyo al feminismo de los gobiernos de Israel, mandando a trans a Eurovisión, apoyo al movimiento gay y dando una imagen modernísima y guai de su ejercito con tías buenorras con ropas ajustadas poniendo fotos en Insta... Todo, es solo propaganda.

Los que gobiernan actualmente Israel odian todo eso, tal y como demuestran sus principios religiosos y de partido, pero de cara a la galeria es el marketing…   » ver todo el comentario
#7 tpm1
#7 tpm1
#3 Menuda historia te has montado. Una cosa es que haya una parte de la sociedad israelí igual o más integrista que la árabe, pero decir que es simple propaganda...
1 K 19
powernergia #8 powernergia
#7 Totalmente, el estado de Israel gasta ingentes cantidades de recursos en propaganda desde hace mucho tiempo porque saben que es fundamental para mantener su relato insostenible.

www.elmundo.es/television/2025/05/20/682ca31e21efa057788b4580.html
3 K 35
#11 ddomingo
#8 ¿Tu te imaginas un desfile del orgullo en Gaza? Se ponen finos los de Hamás a ejecutar por sodomía.
0 K 10
powernergia #14 powernergia *
#11 No esperaba que entendieras mis comentarios, ánimo.
1 K 20
#11 Goto #13
#11 Goto #13
0 K 14
#13 soberao
#7 Está ampliamente documentado: "Cómo Israel utiliza el sexo para vender el sionismo" m.youtube.com/watch?v=OHJEpnCL5nE
Cc #3
1 K 25
#9 SpeakerBR
#3 Yo creo que me di cuenta en el 2007, cuando Gallardón salio en la portada de la revista «Zero».

Recuerdo que le preguntaron a su padre que como se sentía que siendo tan facha su hijo saliera en esa portada y él dijo que su hijo era aún más facha que él. Tengo claro de que no mentía.
3 K 39
PijoProgre #10 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam y el mundo árabe en general, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
Lenari
Lenari #12 Lenari
#10 No lo van a entender jamás.

Los perfiles de extrema izquierda conciben todo como una lucha del "bien" contra el "mal". Criticar la llegada del Islam a Europa implica para ellos el decir que todas esas personas son "malas".

Y no, no son "malas". Son sencillamente las normas de conducta en esa sociedad, y la gente que vive allí se atiene a ellas. No por "maldad", sino porque son las normas con las que han crecido y que han interiorizado.…   » ver todo el comentario
0 K 7
#2 txepel *
El hecho es que es muchísimo más probable que el que le haga “algo” sea un LGTBfriendly, demócrata y aseado soldado israelí.
1 K 19
#18 soberao *
#16 Que en la flotilla va el Bribón un barco que no está preparado para travesías largas y que junto a la Flotilla deberían enviar a los barcos del ejército de cada país participante para asegurar que la ayuda llega a su destino sin inferencias de genocidas invasores.
#19 Tensk
#19 Tensk
#18 Sabes que estaba haciendo una coña por lo de la lluvia simplemente ¿no?

Por cierto, eso de los barcos del ejército de cada país ¿cómo se lleva con lo de entrar en las aguas territoriales isrealies?
0 K 11
#20 soberao *
#19 Gaza es Palestina, los barcos de la Flotilla no van a aguas de Israel. Israel es el invasor y el genocida. Y van vía Egipto, no tienen que pasar por Israel para nada.
#22 Tensk
#22 Tensk
#20 ¿Quién dices que controla las teóricas aguas territoriales de Palestina?
elGude
elGude #6 elGude
Creo que no es tan buen argumento como cree que es.
Malinke
Malinke #21 Malinke
Llevar el debate por donde no es.
Hablamos de un acoso y una ocupación al pueblo palestino desde hace décadas, hasta el punto de que están bombardeando sus ciudades con miles de muertes sin cortarse un pelo, pues su discurso es que los palestinos son inferiores y hay gente que sale diciendo que Israel llevó una trans a Eurovisión.
0 K 11
#1 ombresaco
han descubierto que ser la víctima no te pone en el lado bueno de la historia
0 K 11
#4 Borgiano
Pero si la flotilla ya lleva navegando tres semanas o así
0 K 8
#5 Tensk
#4 ¿No han vuelto a casa de nuevo por algún orballo?
0 K 11
#15 soberao
#5 El Bribón estaba para sacar al rey en una foto "haciendo deporte". Para travesías mas largas y para las putas tenía el Fortuna.
www.elperiodico.com/es/internacional/20250831/barco-bribon-rey-emerito
www.infobae.com/espana/2025/09/01/el-yate-fortuna-que-pertenecio-a-jua
#16 Tensk
#16 Tensk
#15 ¿Y a mí qué me cuentas?
0 K 11

menéame