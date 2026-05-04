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Pablo Jarillo Herrero, físico: “Hemos encontrado la piedra filosofal inversa, el material que se convierte en todas las cosas”

El investigador español ha ganado el Premio Fronteras y es candidato al Nobel tras descubrir el ángulo mágico que genera supermateriales asombrosos

| etiquetas: jarillo , grafeno mit , investigación , universidades españolas
9 1 1 K 171 ciencia
5 comentarios
9 1 1 K 171 ciencia
#1 txepel *
A riesgo de parecer un memo hablando del dedo en lugar de la luna, mi TOC me obliga a decir que la piedra filosofal es precisamente eso, la materia primigenia que puede convertirse en cualquier cosa.
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kevers #2 kevers
#1 pues sí, tal cual. Si los alquimistas levantaran la cabeza...
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ombresaco #3 ombresaco
#1 No, según es.wikipedia.org/wiki/Piedra_filosofal es un material que puede transmutar los metales, pero no transformarse ella misma.
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#4 txepel
#3 Léete el resto del artículo anda, no me vengas con la primera línea del artículo de la wiki.
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ombresaco #5 ombresaco
#4 Era lo que recordaba, y la primera parte de la wiki confirmaba. Parece que hay muchas definiciones según diferentes "escuelas". Lo cual no hace la afirmación de Pablo Jarillo incorrecta.
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menéame