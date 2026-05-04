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Pablo Jarillo Herrero, físico: “Hemos encontrado la piedra filosofal inversa, el material que se convierte en todas las cosas”
El investigador español ha ganado el Premio Fronteras y es candidato al Nobel tras descubrir el ángulo mágico que genera supermateriales asombrosos
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jarillo
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#1
txepel
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A riesgo de parecer un memo hablando del dedo en lugar de la luna, mi TOC me obliga a decir que la piedra filosofal es precisamente eso, la materia primigenia que puede convertirse en cualquier cosa.
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#2
kevers
#1
pues sí, tal cual. Si los alquimistas levantaran la cabeza...
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#3
ombresaco
#1
No, según
es.wikipedia.org/wiki/Piedra_filosofal
es un material que puede transmutar los metales, pero no transformarse ella misma.
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#4
txepel
#3
Léete el resto del artículo anda, no me vengas con la primera línea del artículo de la wiki.
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#5
ombresaco
#4
Era lo que recordaba, y la primera parte de la wiki confirmaba. Parece que hay muchas definiciones según diferentes "escuelas". Lo cual no hace la afirmación de Pablo Jarillo incorrecta.
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