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Pablo Alborán discute a Vox y su propuesta de "prioridad nacional"

Pablo Alborán discute a Vox y su propuesta de "prioridad nacional"

Al hablar sobre la diferencia entre el público español y el latinoamericano, Alborán explica su sentimiento de arraigo como español por haber nacido en el país. Sin embargo, añade una reflexión relacionada con la actualidad: “España, obviamente, es mi país, he nacido aquí. Aunque, como mi madre es francesa nacida en Marruecos, algunos dicen que no soy español, porque no soy de padre y madre españoles… Igual ya no soy español, según para quién”.

| etiquetas: pablo alborán , prioridad nazional , vox
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3 comentarios
4 1 1 K 57 actualidad
makinavaja #3 makinavaja
Nuestro jefe del estado tampoco tiene padre y madre españoles, nacidos en España... :troll: :troll:
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
¿Para esto ganaron la guerra? :troll:
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Raúl_Rattlehead #2 Raúl_Rattlehead
Guerra entre clanes Cayetanos, gane quien gane, todos perdemos.
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menéame