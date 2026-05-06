Pablo Alborán discute a Vox y su propuesta de "prioridad nacional"

Al hablar sobre la diferencia entre el público español y el latinoamericano, Alborán explica su sentimiento de arraigo como español por haber nacido en el país. Sin embargo, añade una reflexión relacionada con la actualidad: “España, obviamente, es mi país, he nacido aquí. Aunque, como mi madre es francesa nacida en Marruecos, algunos dicen que no soy español, porque no soy de padre y madre españoles… Igual ya no soy español, según para quién”.