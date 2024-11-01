Ovnis y Epstein: las desclasificaciones 'controladas' de Trump para tapar sus fracasos geopolíticos

El qué y el cuándo importan, y mucho, a la hora de mover los hilos de la opinión pública y de las agendas mediáticas. La Admon. de la Casa Blanca, en manos de Donald Trump, se ha acostumbrado a medir con precisión los momentos en los que decide revelar información confidencial de interés social. Las cortinas de humo son un recurso muy eficiente para desviar la atención de otros sucesos de mayor gravedad, haciendo que la atención se centre en otros asuntos que desvíen el debate de las cuestiones primarias. Dos de los mejores ejemplos recientes..