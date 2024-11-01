Ovnis y Epstein: las desclasificaciones 'controladas' de Trump para tapar sus fracasos geopolíticos

El qué y el cuándo importan, y mucho, a la hora de mover los hilos de la opinión pública y de las agendas mediáticas. La Admon. de la Casa Blanca, en manos de Donald Trump, se ha acostumbrado a medir con precisión los momentos en los que decide revelar información confidencial de interés social. Las cortinas de humo son un recurso muy eficiente para desviar la atención de otros sucesos de mayor gravedad, haciendo que la atención se centre en otros asuntos que desvíen el debate de las cuestiones primarias. Dos de los mejores ejemplos recientes..
| etiquetas: ovnis , epstein , trump , cortinas de humo , desclasificaciones , geopolitica
Así como de metro y pico, cabeza raspada, ojos rasgados y sin vello en sus partes laterales. Y con diez o doce dedos en cada mano para tocar la guitarra española y el guitarrón mexicano a la vez sin darse importancia.
youtu.be/8whESz0rKPE