edición general
5 meneos
19 clics

Ovidio Zapico: «Los empresarios de baterías atienden solo a sus propios intereses particulares»

La patronal de baterías intenta tumbar en los tribunales el veto del Principado a los parques en suelo rural y los afectados exigen que, además del tipo de suelo, se tenga también en cuenta la distancia a las viviendas

| etiquetas: ovidio zapico , empresario , baterías , electricidad , casas , suelo
5 0 1 K 62 actualidad
4 comentarios
5 0 1 K 62 actualidad
#1 HDJulianPerez
Este Ovidio Zapico está en contra de las baterías, de la universidad y hospitales privados, de Costco...Es un antisistema que quiere que quedemos en la edad media.

Es curioso que un hostelero de sobreescobio (buscarlo en el mapa) con el 7,6% de los votos tenga la capacidad de poner tantos palos en las ruedas para el progreso de una region como Asturias. Así es nuestra historia, gracias a gente de pueblo tan cerrada de mente, proteccionista y obtusa nuestra región es una de las más empobrecidas y envejecidas.

Dedicate a construir viviendas que es tu competencia y ni eso sabes hacer, que menudos barracones que andas construyendo
2 K 32
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 en contra de las baterías cerca de las viviendas como claman los vecinos, en contra de la universidad privada y hospitales privados como Quiron en Gijón, el supermercado más grande de la región como sería Costco y que destruiría más aún el pequeño comercio que ya ahora mismo está cerrando en toda la región.

Por poner en un contexto, Asturias es una de las comunidades con mayor superficie comercial por habitante de España, con alrededor de 384 m² de superficie de venta por persona, que es…   » ver todo el comentario
5 K 68
Gry #4 Gry *
Lo que no acabo de entender es por qué siguen empeñados en poner las baterías en suelo rural, porque suelo industrial a bajo precio hay a patadas en Asturias.

www.rtpa.es/noticias-economia:El-suelo-industrial-que-hay-en-Asturias-
1 K 30
pitercio #3 pitercio
Los de baterías y los de erizos de mar. Por eso tiene que haber leyes naturales, mercantiles y laborales.
0 K 16

menéame