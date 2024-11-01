Ovidio Zapico: «Los empresarios de baterías atienden solo a sus propios intereses particulares»

La patronal de baterías intenta tumbar en los tribunales el veto del Principado a los parques en suelo rural y los afectados exigen que, además del tipo de suelo, se tenga también en cuenta la distancia a las viviendas
Es curioso que un hostelero de sobreescobio (buscarlo en el mapa) con el 7,6% de los votos tenga la capacidad de poner tantos palos en las ruedas para el progreso de una region como Asturias. Así es nuestra historia, gracias a gente de pueblo tan cerrada de mente, proteccionista y obtusa nuestra región es una de las más empobrecidas y envejecidas.
Dedicate a construir viviendas que es tu competencia y ni eso sabes hacer, que menudos barracones que andas construyendo
Por poner en un contexto, Asturias es una de las comunidades con mayor superficie comercial por habitante de España, con alrededor de 384 m² de superficie de venta por persona, que es… » ver todo el comentario
