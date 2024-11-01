·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6026
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
4509
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
5783
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5599
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
5204
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
más votadas
484
Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito
600
"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"
310
Informe oficial: así se ha violado en comisarías y cuarteles
550
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
649
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
34
clics
Por qué Ottawa retira nombres de su nuevo memorial del comunismo (ENG)
Los historiadores dieron la voz de alarma hace años. Ottawa cambió de rumbo solo después de la inauguración del monumento.
|
etiquetas
:
ottawa
,
memorial
,
comunismo
3
1
0
K
39
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Porque las "víctimas del comunismo" normalmente eran todos unos putos nazis, y se han dado cuenta, y les da vergüenza.
9
K
146
#2
EsanZerbait
#1
The Ottawa Citizen reported in 2024 that the Department of Canadian Heritage was told by historians that more than half of the 550 names to be inscribed on the Memorial to the Victims of Communism should be removed. The reason was because of potential links to the Nazis or questions about affiliations with fascist groups.
Que despiste más tonto
2
K
34
#4
Txominagirre
Imprevisible resultado.
0
K
9
#3
suppiluliuma
#_1
SuperHeilPutin cree que los comunistas asesinados por Stalin (incluyendo miembros del Politburó) eran nazis.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que despiste más tonto