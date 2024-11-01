edición general
Por qué Ottawa retira nombres de su nuevo memorial del comunismo (ENG)

Los historiadores dieron la voz de alarma hace años. Ottawa cambió de rumbo solo después de la inauguración del monumento.

Supercinexin #1 Supercinexin
Porque las "víctimas del comunismo" normalmente eran todos unos putos nazis, y se han dado cuenta, y les da vergüenza.  media
EsanZerbait #2 EsanZerbait
#1 The Ottawa Citizen reported in 2024 that the Department of Canadian Heritage was told by historians that more than half of the 550 names to be inscribed on the Memorial to the Victims of Communism should be removed. The reason was because of potential links to the Nazis or questions about affiliations with fascist groups.
Que despiste más tonto
#4 Txominagirre
Imprevisible resultado.
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#_1 SuperHeilPutin cree que los comunistas asesinados por Stalin (incluyendo miembros del Politburó) eran nazis. :shit:
