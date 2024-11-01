El otro negocio de Unipublic con La Vuelta: dinero público que termina invertido en paraísos fiscales

La Vuelta es además un buen negocio. Unipublic, la empresa organizadora, se fundó en 1975 y ya en 1979 fue la encargada de gestionar la Gran Vuelta Ciclista a España. Entonces bajo la dirección de los hermanos Enrique y Eduardo Franco y de Felipe Sainz de Trápaga, vivió años de oro que la pusieron en el punto de mira de Atresmedia, que compró Unipublic por 42 millones de euros en 2005. Tres años más tarde, la cadena propietaria de Antena 3 y La Sexta vendió el 49% de la empresa a la sociedad francesa S4A SAS, del grupo Amaury Sport Organisation