21
meneos
80
clics
Otro éxito de Milei: La oferta de pisos sube un 300% y los precios caen un 75%
Las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei en cuanto a la vivienda siguen dando sus frutos y Buenos Aires es el mejor ejemplo.
|
etiquetas
:
milei
,
pisos
,
oferta
,
precios
,
éxito
18
3
10
K
111
actualidad
26 comentarios
18
3
10
K
111
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Natxelas_IV
La envío solo por las risas. Para ver lo que tardan las huestes furibundas en tumbarla.
3
K
39
#3
elGude
#1
no puedes compra gasolina o carne, pero te puedes comprar un piso.
6
K
73
#6
Golan_Trevize
#3
¿Has visto? Con lo bien que les vendría pasar el invierno a la intemperie... además, así se les acabaría también la necesidad de gasolina y carne en un periquete.
0
K
11
#12
Tertuliano_equidistante
*
Lo de comentar leyéndose el artículo ya si eso para otro día… son precios de alquiler los que han bajado.
Habrá quien se piense que tener leyes garantistas para el inquilino es gratis, ya sea de controles sobre el precio, sobre el IPC, sobre el tiempo mínimo de estancia o sobre protección de desahucio por impago u ocupación. Pues no, se paga muy caro, en forma de falta de oferta, y por lo tanto de aumento de precios.
Pero esa parte se ignora por completo a la hora de buscar culpables por la subida de los precios.
#2
#3
#6
#9
#13
2
K
36
#24
elGude
#12
la culpa de los inquilinos que no hacen Autocrítica
0
K
11
#13
kaos_subversivo
#3
desde un prisma capitalista neoliberal, esto tendria una interpretación nefasta porque ha volatilizado tres cuartas partes de un valor de mercado, pero te lo venden como un triunfo...
2
K
45
#19
comunerodecastilla
#3
Los fondos buitres agradecerán esta oportunidad de negocio
, se quedaran con los pisos que los argentinos no pueden.
#1
No nachete, si esta bien que se enteren los anarco-retarded de como funciona el expolio en Argentina, hale ya te puedes ir a ver otro episodio de ¡Ow my Balls!
1
K
22
#9
Jointhouse_Blues
*
#1
Ahora es cuando vienen los
inversores
, digo especuladores y las acaparan todas a precio de saldo, monopolizando el mercado que manipularan a su antojo, con las consecuencias que todos conocemos.
3
K
49
#26
angelitoMagno
#9
Entonces, ¿mejor no intentar bajar los precios de la vivienda?
0
K
15
#11
xeldom
*
#1
a) Los datos son de pisos ofertados para alquilar, no los que están ya alquilados, la pregunta aquí es, hay más en el mercado porque efectivamente se pusieron nuevos pisos, o no se están alquilando y se están acumulando? falta el dato del total de alquileres en Buenos Aires para ver si está habiendo un éxodo a localidades vecinas más baratas.
b) En cuanto al precio pasa lo mismo que con los niveles de pobreza, los seguidores de Milei están celebrando volver a niveles donde los había dejado el anterior gobierno después de haberse disparado todos los índices en su primer año
3
K
47
#15
Sergio_ftv
#11
Efectivamente, sube la oferta y por tanto baja el precio, que están al mismo nivel que con el gobierno anterior.
De esta noticia también se podría decir que los argentinos no tienen en donde caerse muertos y están intentando sacar efectivo de debajo las piedras para poder comprar comida y no se estaría equivocado.
1
K
23
#21
Heni
*
#15
Pero es a lo que me refiero, no sabes si sube la oferta de pisos, no te están dando ese dato, sólo que hay más pisos ofertados para alquiler pero puede pasar por múltiples motivos el principal es que no se estén firmando nuevos contratos y es un dato fácil de comprobar.
Y repito han vuelto a los precios del anterior gobierno tras haberse disparado el primer año de Milei como puedes ver en la gráfica que puso el artículo y que repetí en el mensaje anterior
0
K
13
#16
espinor
#11
b) ¿Milei no entró en diciembre del 2023?
0
K
9
#17
memmaker650
#16
Sí, eso es. otra cosa es que lo quiera ver.
0
K
9
#22
Heni
*
#16
es la franja amarilla, el tope de precios se alcanzó entre el segundo y el tercer trimestre del 2024... otra cosa es que
#17
lo quiera ver
0
K
13
#4
Jarod_mc
Y españa llenándose de cotorras argentinas
2
K
38
#5
Leon_Bocanegra
Libremercado, cafe para los muy cafeteros.
1
K
23
#7
elsnons
*
A portada por aclamación ••!!!!!!!
#5
salvo para los progresistas de mariscada y MOET
1
K
10
#10
Leon_Bocanegra
#7
el marisco se lo dejo a tu colega ZP. Yo soy más de torreznos.
0
K
12
#8
Connect
El 7 de septiembre hay elecciones de medio mandato en Argentina. Las encuestas dicen que La Libertad Avanza de Milei ganará estas elecciones. Pero en todo caso van a subir mucho los votos que tengan.
Si esto se confirma será que ahí fuera ocurren otras cosas que en meneame no se sabe. Y puede que muchos meneantes se pregunten.. "pero que ha pasado?? !!"...
1
K
21
#18
Sergio_ftv
#8
Milei y Macri van ir juntos en esas elecciones.
Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron y sellaron el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en CABA
0
K
12
#25
vicus.
Pero....por algún extraño motivo que casi nadie conoce, los argentinos y argentinas, se van para España y otras partes de Europa.
0
K
20
#2
Golan_Trevize
*
Jodeos, pringados Mileistas, que ahora vuestras casas que tanto sacrificio os han costado valen menos de un cuarto de lo que pagásteis por ellas.
0
K
11
#20
memmaker650
#2
Una casa donde vives no te importa lo que valga por le estás dando uso. Y en un futuro a medio-largo plazo subirá de precio.
Otra cosa es que seas un especulador, para lo cual me parece bien que su movimiento especulativo ahora mismo vaya mal.
0
K
9
#14
brandao
Si esto ya lo consiguió en noviembre según libremercado, "el precio de los alquileres baja un 50% y la oferta sube un 170%"
www.libremercado.com/2024-10-11/argentina-receta-milei-que-sanchez-deb
este hombre es un genio, cada año baja los alquileres a menos de la mitad, la gente debe estar tan contenta que no cabe en sí. Y todo mediante el poder liberador del liberalismo liberal, no creo que libremercado haya hecho alguna trampita de datos
0
K
8
#23
eduard_p
Los precios de los alquileres no se están adaptando a la demanda se adaptan a la pobreza generalizada
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
Habrá quien se piense que tener leyes garantistas para el inquilino es gratis, ya sea de controles sobre el precio, sobre el IPC, sobre el tiempo mínimo de estancia o sobre protección de desahucio por impago u ocupación. Pues no, se paga muy caro, en forma de falta de oferta, y por lo tanto de aumento de precios.
Pero esa parte se ignora por completo a la hora de buscar culpables por la subida de los precios.
#2 #3 #6 #9 #13
#1 No nachete, si esta bien que se enteren los anarco-retarded de como funciona el expolio en Argentina, hale ya te puedes ir a ver otro episodio de ¡Ow my Balls!
inversores, digo especuladores y las acaparan todas a precio de saldo, monopolizando el mercado que manipularan a su antojo, con las consecuencias que todos conocemos.
b) En cuanto al precio pasa lo mismo que con los niveles de pobreza, los seguidores de Milei están celebrando volver a niveles donde los había dejado el anterior gobierno después de haberse disparado todos los índices en su primer año
De esta noticia también se podría decir que los argentinos no tienen en donde caerse muertos y están intentando sacar efectivo de debajo las piedras para poder comprar comida y no se estaría equivocado.
Y repito han vuelto a los precios del anterior gobierno tras haberse disparado el primer año de Milei como puedes ver en la gráfica que puso el artículo y que repetí en el mensaje anterior
#5 salvo para los progresistas de mariscada y MOET
Si esto se confirma será que ahí fuera ocurren otras cosas que en meneame no se sabe. Y puede que muchos meneantes se pregunten.. "pero que ha pasado?? !!"...
Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron y sellaron el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en CABA
Otra cosa es que seas un especulador, para lo cual me parece bien que su movimiento especulativo ahora mismo vaya mal.
www.libremercado.com/2024-10-11/argentina-receta-milei-que-sanchez-deb
este hombre es un genio, cada año baja los alquileres a menos de la mitad, la gente debe estar tan contenta que no cabe en sí. Y todo mediante el poder liberador del liberalismo liberal, no creo que libremercado haya hecho alguna trampita de datos