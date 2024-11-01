Otro año más Castilla y León destina 20.000 euros a premios para la investigación científica e histórica de la tauromaquia

La Junta de Castilla y León ha convocado los Premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia para el año 2026. Su objetivo es promover la investigación cultural, histórica y científica de la tauromaquia, ampliar su conocimiento y difundir sus valores en la sociedad. Los premios se dividen en dos modalidades (investigación científica e investigación histórica) y cuentan con una dotación económica total de 20.000 euros. Relacionada: www.meneame.net/story/consejeria-cultura-vox-castilla-leon-premiara-20