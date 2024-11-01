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Otro año más Castilla y León destina 20.000 euros a premios para la investigación científica e histórica de la tauromaquia

La Junta de Castilla y León ha convocado los Premios de estudio e investigación sobre Tauromaquia para el año 2026. Su objetivo es promover la investigación cultural, histórica y científica de la tauromaquia, ampliar su conocimiento y difundir sus valores en la sociedad. Los premios se dividen en dos modalidades (investigación científica e investigación histórica) y cuentan con una dotación económica total de 20.000 euros. Relacionada: www.meneame.net/story/consejeria-cultura-vox-castilla-leon-premiara-20

| etiquetas: tauromaquia , castilla y león , premios , investigación , jcyl , historia
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2 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
pepel #2 pepel
Se los podían dar a Vito Quiles, para que investigue.
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skaworld #1 skaworld
Os parecerá una locura, pero no veo mal que destinen una partida para fomentar la investigacion en la tauromaquia, pues todavia hay muchas incognitas a resolver en ese campo que solo pueden ser abordadas desde la ciencia, como por ejemplo... qué es exactamente la verguenza torera y por qué precisamente este colectivo carece de ella.
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menéame