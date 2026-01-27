Las otras siete regularizaciones de inmigrantes: más de un millón de personas documentadas con gobiernos del PSOE y PP

La primera, en 1986, y la última hasta ahora, en 2005, se llevaron a cabo con gobiernos del PSOE, pero en medio, el Partido Popular utilizó esta fórmula en tres ocasiones (1996, 2000, 2001). Las seis primeras sirvieron para documentar a más de un millón de personas. Según la estimación del Gobierno, más de medio millón de migrantes se podrán beneficiar de la nueva regularización. Felipe: 174.011 personas; Aznar: 524.621 personas; Zapatero: 576.506 personas