Las otras siete regularizaciones de inmigrantes: más de un millón de personas documentadas con gobiernos del PSOE y PP

La primera, en 1986, y la última hasta ahora, en 2005, se llevaron a cabo con gobiernos del PSOE, pero en medio, el Partido Popular utilizó esta fórmula en tres ocasiones (1996, 2000, 2001). Las seis primeras sirvieron para documentar a más de un millón de personas. Según la estimación del Gobierno, más de medio millón de migrantes se podrán beneficiar de la nueva regularización. Felipe: 174.011 personas; Aznar: 524.621 personas; Zapatero: 576.506 personas

Mas información aquí que no me dejaba enviarla por exceso de enlaces de ElDiario

De las 524.621 personas de Aznar a las 576.506 de Zapatero: así fueron las anteriores regularizaciones de migrantes

www.eldiario.es/desalambre/524-621-personas-aznar-576-506-zapatero-ant
g3_g3 #2 g3_g3
Otros dos millones que se vienen a partir de hoy por el efecto llamada.
