La otra historia de la tragedia de los Andes: 5 curiosidades de ¡Viven!  

¡Viven!, la película basada en hechos reales que sale en Los Simpson y en la que casi aparece Brad Pitt | No te la pierdas en La 1 y en RTVE Play La localización principal de la película fueron las Montañas Rocosas canadienses, específicamente en la estación de esquí de Panorama y otras áreas de la Columbia Británica. Para trasladar a los 150 miembros del elenco y al equipo técnico cada mañana, se necesitaba una flota de cinco helicópteros. En lo que se refiere a las escenas de canibalismo, los actores, en realidad, comen
| etiquetas: ¡viven! , tragedia de los andes , canibalismo , los simpson
Pd: también la parodiaron en South Park .
es.wikipedia.org/wiki/¡Viven!_(película)#Otras_representaciones_cine
Peli completa en rtve hasta 11 de febrero
www.rtve.es/play/videos/cine-de-siempre/viven/16919375/