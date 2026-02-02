La OTAN se ejercita sin Estados Unidos en unas maniobras de despliegue europeo en el Báltico

Alemania es la anfitriona del ejercicio Steadfast Dart, en el que participan 10.000 soldados de once países, y España está al mando de la flota conjunta. El ejercicio más importante de la OTAN de este año 2026 está en marcha. Unos 10.000 militares de once países aliados participan en unas maniobras en Alemania concebidas para testar la velocidad de despliegue de tropas y equipos de combate de un punto a otro del continente europeo en caso de ataque, en esta ocasión del sur a la costa báltica alemana.