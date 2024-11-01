edición general
Los osos ya no pueden dormir por el calor que hace

El insomnio es un problema grave, ya que los osos necesitan hibernar. Esta duración se ha reducido a no más de tres semanas.

