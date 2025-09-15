El oscuro pasado de Piero Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

Fue un servidor leal –secretario personal- de Angelo Sodano, el todopoderoso secretario de estado de Juan Pablo II, defensor de Pinochet en los años más duros de la dictadura chilena y uno de los grandes defensores también del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un pederasta al que la Iglesia encubrió durante décadas.
| etiquetas: piero pioppo , iglesia , fascismo , pederastia
Parece que todo va volviendo a su sitio.
Besis.
La he leído y no encuentro esa palabra.
Corre! Corre! que viene el Pioppo!