El oscuro pasado de Piero Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

El oscuro pasado de Piero Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

Fue un servidor leal –secretario personal- de Angelo Sodano, el todopoderoso secretario de estado de Juan Pablo II, defensor de Pinochet en los años más duros de la dictadura chilena y uno de los grandes defensores también del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un pederasta al que la Iglesia encubrió durante décadas.

Jointhouse_Blues
#3 Afortunadamente en mnm no manda pinochet y puedes votar lo que te plazca. :-)
cajadecartonmojada
Las dudas e inquietudes de algunos con el sucesor de Bergoglio se van despejando.
Parece que todo va volviendo a su sitio.
Stieg
#9 Sus declaraciones sobre el genocidio brillan por su ausencia.
shake-it
#3 Vota lo que te salga de las narices, no es relevante. Si cada uno explicásemos lo que votamos en cada envío, esto sería un puto infierno, así que un poquito de educación y civismo, por favor
rob
#7 Eso haré y eso he hecho. Pero no porque me lo vengas a decir tú.
Besis.
rob
#0 ¿Puedes indicarnos en que parte de la noticia pone "fascismo"?
La he leído y no encuentro esa palabra.
Jointhouse_Blues
#1 En la propia entradilla: "defensor de pinochet".
rob
#2 #4 Gracias. Entonces ya puedo votar microblogging en las etiquetas.
shake-it
#1 Ya te habían respondido, así que borro mi comentario
Estoeslaostia
Vaya nombre.....
Corre! Corre! que viene el Pioppo!
