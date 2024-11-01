edición general
El oscuro ascenso de las influencers hechas con inteligencia artificial que están invadiendo las redes sociales [ENG]  

«Esta tarde se está convirtiendo en una de esas inolvidables», escribió la usuaria de Instagram Aitana López, de 26 años y procedente de Barcelona, al publicar fotos de sí misma en un concierto de Oasis en Wembley. El problema es que Aitana no existe, está hecha con inteligencia artificial pero la gente se lo cree y acumula miles de seguidores mientras sus creadores ganan dinero.

En serio, son miles de IA en "esa red social de las fotos" y cada vez están mejor hechas. Ahora incluso con video. Algunos casos son flagrantes IAs y la gente les escribe como si fueran reales y los adoran.

Esto que parece inofensivo, un "les pasa a otros, a mí no me va a pasar", no sé a dónde puede llegar...
Voy a fabricar un muñeco de trIApo para que se haga fan y las siga.
Con alguna excepción, pero yo todavía las veo en el valle inquietante.

es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante
No veo mucha diferencia entre seguir a una Instagramer digital y una analógica digitalizada. Por cierto, las fotos le han quedado muy bien.
