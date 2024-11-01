El oscuro ascenso de las influencers hechas con inteligencia artificial que están invadiendo las redes sociales [ENG]  

«Esta tarde se está convirtiendo en una de esas inolvidables», escribió la usuaria de Instagram Aitana López, de 26 años y procedente de Barcelona, al publicar fotos de sí misma en un concierto de Oasis en Wembley. El problema es que Aitana no existe, está hecha con inteligencia artificial pero la gente se lo cree y acumula miles de seguidores mientras sus creadores ganan dinero.