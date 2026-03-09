El Oschadbank exige a Hungría la devolución del dinero confiscado y niega vínculos con la mafia

El Oschadbank ucraniano exige la devolución inmediata del efectivo y el oro confiscados por las autoridades húngaras la semana pasada, según han declarado a 'Euronews' los abogados que representan al banco en Hungría. El incidente desencadenó una disputa diplomática después de que la Policía húngara hiciera una redada en un convoy de transporte de fondos cerca de Budapest y se incautara de 40 millones de dólares (unos 34 millones de euros), 35 millones de euros y nueve kilos de oro.