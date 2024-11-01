Óscar Puente da las cuatro razones por las que el PP no gobernará  

La primera razón que da el ministro de Transportes alude directamente a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Su líder es muy inferior al nuestro, qué le vamos a hacer". La segunda tiene que ver con el equipo que rodea a Feijóo, en este caso, sus más allegados son Ester Muñoz y Miguel Tellado, de los que ha dicho que son lamentables. La tercera es la falta de proyecto para España del PP y la cuarta y última es la certeza de que esto que ha dicho el ministro lo sabe todo el país.
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Puede tener toda la razón pero como a la gente le de por votarlos llegarán al gobierno y Puente se quedará con la razón y en la oposición.
www.psoe.es/actualidad/entrevistas-actualidad/sanchez-si-rajoy-no-saca
Ni dos semanas habríamos durado sin elecciones.
Si tan seguro está el PP...¿por qué no presenta una moción de censura?
Quien está seguro es Puente, lee el titular
Como digo, así me quedé yo también:
Y de todas maneras el discurso siempre ha sido mezquino.
Aquí uno no aspira que le paguen el mínimo sino que le paguen decentemente y de eso nunca se habla.