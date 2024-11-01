Óscar Puente da las cuatro razones por las que el PP no gobernará  

La primera razón que da el ministro de Transportes alude directamente a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Su líder es muy inferior al nuestro, qué le vamos a hacer". La segunda tiene que ver con el equipo que rodea a Feijóo, en este caso, sus más allegados son Ester Muñoz y Miguel Tellado, de los que ha dicho que son lamentables. La tercera es la falta de proyecto para España del PP y la cuarta y última es la certeza de que esto que ha dicho el ministro lo sabe todo el país.