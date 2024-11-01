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Óscar Puente da las cuatro razones por las que el PP no gobernará

Óscar Puente da las cuatro razones por las que el PP no gobernará  

La primera razón que da el ministro de Transportes alude directamente a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Su líder es muy inferior al nuestro, qué le vamos a hacer". La segunda tiene que ver con el equipo que rodea a Feijóo, en este caso, sus más allegados son Ester Muñoz y Miguel Tellado, de los que ha dicho que son lamentables. La tercera es la falta de proyecto para España del PP y la cuarta y última es la certeza de que esto que ha dicho el ministro lo sabe todo el país.

| etiquetas: óscar puente , pp , razones , gobernar
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 AlexGuevara
Lo más jodido es que tiene razón. A quien se le ocurre tener de líder candidato a la presidencia a un amigo protector de narcotraficantes
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ccguy #3 ccguy
#1 Pues a unos que han conseguido mayorías absolutas estando en escándalos de corrupción inmensos.
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Skiner #7 Skiner *
#1 twitter.com/i/status/2046872812690854142 Video directo
Puede tener toda la razón pero como a la gente le de por votarlos llegarán al gobierno y Puente se quedará con la razón y en la oposición. :troll:
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#2 VFR
Entonces pueden estar tranquilos y convocar elecciones
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ccguy #5 ccguy
#2 ¿Para qué, si las elecciones se hacen para elegir gobierno y ya están ellos? Nada que ganar.
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#10 Edwin.r
#5 Sánchez: "Si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales"

www.psoe.es/actualidad/entrevistas-actualidad/sanchez-si-rajoy-no-saca
1 K 22
#12 Onaj
#10 ¿Tienen que convocar elecciones para no ser hipócritas?

Ni dos semanas habríamos durado sin elecciones.
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#15 Edwin.r
#12 no si por mi mejor que no haya presupuestos, así no tiramos más dinero en defensa
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Mark_ #6 Mark_ *
#2 cuando terminen la legislatura, como manda la ley.

Si tan seguro está el PP...¿por qué no presenta una moción de censura? :-D
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#16 VFR
#6 Por supuesto, y la legislatura acaba en cuanto haya elecciones, si quieren en 2 meses.

Quien está seguro es Puente, lee el titular
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
Uno: el crusaíto...
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#14 poxemita
El punto 2 es mi favorito, los de Feijoo ha dia de hoy son lamentables, no le llegan a Abalos o a Cerdan ni a la suela de los zapatos.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
Eso es cierto, como cierto es también que a la mitad del país no le importa en absoluto nada de eso. A esa mitad lo único que le importa es votar a la derecha sistemáticamente para que la izquierda no toque poder y arregle sus vidas.
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Skiner #8 Skiner
#4 :shit:
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Nube_Gris #11 Nube_Gris
#8 Así me quedo yo cuando veo a la caterva de la derecha aplaudir con las orejas cuando sus líderes gritan que van a derogar el sanchismo. ¿Pero esa gente no sabe que derogar el sanchismo es hacer que el SMI, por el que se rigen el resto de los salarios, vuelva a los 735€ en los que estaba en lugar de en los 1220 como está ahora? ¿O olvidarse de lo que se ha revalorizado las pensiones?

Como digo, así me quedé yo también: :shit:
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Skiner #13 Skiner *
#11 No creo que sea reversible el SMI.
Y de todas maneras el discurso siempre ha sido mezquino.
Aquí uno no aspira que le paguen el mínimo sino que le paguen decentemente y de eso nunca se habla.
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menéame