La Osa Mayor emite la señal de radio más brillante de todos los tiempos

La nueva señal FRB, denominada FRB 20250316A y apodada RBFLOAT ("el destello más brillante de radio de todos los tiempos"), se localizó con gran precisión utilizando un nuevo conjunto de señales de este tipo como parte del Experimento Canadiense de Mapeo de la Intensidad del Hidrógeno (CHIME), que ha detectado miles de FRB desde 2018. Estas versiones más pequeñas del instrumento CHIME, ubicadas en Columbia Británica, el N de California y Virginia Occidental, permiten a los astrónomos realizar interferometría de línea de base muy larga (VLBI).