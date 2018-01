"Os voy a enseñar para qué sirve un Porsche de 124.000 euros y 420cv en Madrid"  

Un usuario de Twitter, 'Bici is not coche', ha compartido un vídeo grabado en Madrid que ya acumula miles de reproducciones. Con él quiere demostrar que los coches de gran potencia no tienen mucho futuro para la movilidad en el centro de grandes ciudades como Madrid. "Os voy a enseñar para qué sirve un coche de 124.000 euros y 420cv en Madrid", dice el primer mensaje del vídeo, rodado desde una bicicleta.