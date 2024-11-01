Ortiz (Bankinter) ve similitudes con la crisis financiera en las carteras hipotecarias "deficitarias"

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortíz, ha señalado este jueves durante una rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre del año que las entidades financieras no pueden establecer sus carteras de préstamos a la vivienda sin cubrir gastos y ha recordado que es lo que ocurrió en España durante la pasada crisis financiera de 2008. "Tu puedes dar puntualmente una hipoteca, pero no puedes construir carteras deficitarias. En la anterior crisis pasó eso, que no se estaba cubriendo el riesgo, y(...)"