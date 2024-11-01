Ortega Smith fuera de Vox. La última purga  

Ortega Smith ha sido expulsado definitivamente de VOX. Sin expediente, sin debate, sin nada. Le han retirado la condición de afiliado por negarse a dejar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, el cargo para el que se presentó a las elecciones. Eso es todo. Eso es lo que Abascal considera una "infracción muy grave".
| etiquetas: ortega smith , purga , vox
