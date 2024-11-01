edición general
Ortega Smith fuera de Vox. La última purga

Ortega Smith ha sido expulsado definitivamente de VOX. Sin expediente, sin debate, sin nada. Le han retirado la condición de afiliado por negarse a dejar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, el cargo para el que se presentó a las elecciones. Eso es todo. Eso es lo que Abascal considera una "infracción muy grave".

manbobi #2 manbobi
Aparte de dupli, ya sólo ver a este gili poniendo cara de gili en cada miniatura, echa para atrás
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#2 A ver, es la cara estándar de youtuber sensacionalista y de jurado televisivo tipo "La Voz", "Tu si que me suenas" y esas cosas :troll:  media
DrEvil #5 DrEvil
#2 Yo leí hace tiempo que era cara "de haberle metido un pepino a traición".
Lo hacen muchísimos youtubers. Desde entonces no puedo dejar de verlo.
#1 Leon_Bocanegra *
Lo echan sin miramientos, en un principio podrían pensarselo, por si le da por cantar y cuenta todos los chanchullos del partido.

Pero luego se dan cuenta de lo profundamente subnormales que son sus votantes y se les quita el miedo.
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Ahora que les están llegando los huesos es normal que los perros se peleen por ellos y que siempre gane el perro más fiero.
