Ortega Smith dice que seguirá de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid al tener el apoyo de la mayoría de los ediles de Vox

El portavoz del Grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que ejercerá como tal en el pleno de este martes, pese a que la dirección nacional del partido le ordenó dejar la portavocía, al entender que cuenta «con el apoyo de la mayoría del grupo» y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario. Así lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, ante las dudas sobre quién ejercerá la portavocía después de que su partido lo expulsara cautelarmente el 18 de febrero por desacatar la orden de