edición general
8 meneos
15 clics
Ortega Smith dice que seguirá de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid al tener el apoyo de la mayoría de los ediles de Vox

Ortega Smith dice que seguirá de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid al tener el apoyo de la mayoría de los ediles de Vox

El portavoz del Grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que ejercerá como tal en el pleno de este martes, pese a que la dirección nacional del partido le ordenó dejar la portavocía, al entender que cuenta «con el apoyo de la mayoría del grupo» y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario. Así lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, ante las dudas sobre quién ejercerá la portavocía después de que su partido lo expulsara cautelarmente el 18 de febrero por desacatar la orden de

| etiquetas: ortega , smith , seguira , portavoz , ayuntamiento , madrid
7 1 0 K 82 politica
5 comentarios
7 1 0 K 82 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Portavoz de si mismo.
1 K 23
eltoloco #2 eltoloco
Estos son piolets de los buenos, piolets de bien.. :roll: :roll: :roll:
0 K 11
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
Me parece fascinante como TOOOOOOOODOS los q se van de Vox dicen q la cantidad de corrupcion y robo de Abascal no tiene parangon....

Estos (este, parece, mas bien, lo del culto al lider lo llevan al pie de la letra) se van a llevar todo lo q no este atornillado al suelo.7
0 K 9
Fumanchu #3 Fumanchu
Ortega-Smith es un trol que te cagas, me cae como una patada en el cojones pero como la está liando en VOX, creo que hasta puede hacer una escisión con todo lo que ello implica.
0 K 7
#4 tobruk1234
#3 Este ya ha lanzado su bomba, se mucha mierda como me echeis la lio de cojones y vais todos a la puta. carcel.
0 K 7

menéame