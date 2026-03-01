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Ortega Smith en la casa de Gran Hermano

Ortega Smith en la casa de Gran Hermano

Empieza a ser costumbre. Cada vez que un miembro de Vox sale escopeteado del partido, se dirige a España cual concursante de Gran Hermano para contar los secretos de la casa: no os lo vais a creer, pero es un chiringuito turbio y autoritario, dicen. Claro, la gente no da crédito: ¿Vox turbio y autoritario? Que alguien nos pellizque. Las últimas víctimas en la batalla por el control de esa máquina de billetes llamada Vox han sido Ortega Smith y Antelo, caras visibles de la ultraderecha madrileña y murciana, respectivamente.

| etiquetas: ortega smith , gran hermano , vox , abascal
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2 comentarios
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Las continuas denuncias de autoritarismo, las descripciones detalladas de comportamientos mafiosos, las trampas internas, tienen preocupadísimos a los votantes de la ultraderecha. Si mañana Abascal se fotografiase sonriente con un genocida, con un asesino de miles de niños, con un tipo que amenaza con dañar a España o que bombardea poblaciones cristianas en Israel, aun así, los votos a Vox aumentarían.

Como dice Ignatius Farray, ser español le queda grande a la derecha.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
lo llamativo es que propugnan para toda la sociedad el autoritarismo que se quejan de sufrir en su propia casa. es decir, lo que yo defiendo lo defiendo para los demás, pero cuando me lo aplican a mí (el autoritarismo) entonces me pongo a llorar en público peor que un bebé y pido empatía, solidaridad, etc., jajá. estamos tontos o qué?
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menéame