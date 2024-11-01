Por qué el oro ha subido tanto de precio, explicado con plátanos  

Mono trabajador pierde poder adquisitivo cada mes sin darse cuenta. Ahorra hojas verdes, pero valor se evapora como agua bajo el sol. ¿Por qué pasa esto? Porque Mono jefe tiene deudas enormes. Jungla de plátanos unidos debe 36 billones de hojas verdes. Bancos centrales saben que sistema de hojas verdes tiene fecha de caducidad, deuda impagable, inflación incontrolable, confianza erosionada, tensiones geopolíticas crecientes. están preparando sistema alternativo, sistema donde oro vuelve a ser ancla de valor
la política siempre fue parte del problema y nunca de la solución.
Plata no es.
...