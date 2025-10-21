edición general
El oro cae más de un 5%, la mayor caída en más de una década

El oro cae más de un 5%, la mayor caída en más de una década

La onza de oro ha registrado este martes una caída inédita en más de una década, por encima del 5%, aunque se mantiene en cifras históricas al rozar los 4.100 dólares. La retirada brusca en el mercado sucede después de escalar en los últimos días y superar el pasado viernes y este lunes los 4.300 dólares. Al cierre del mercado español, el precio de la onza bajaba un 5,32%, el mayor descenso desde abril de 2013. No obstante, en algunos compases de la jornada, ha llegado a caer por encima del 6%, un nivel que nos remontaría ya al 2008.

Chinchorro
Ya he visto a algún genio de las finanzas con mentalidad de tiburón llorando en reddit porque había invertido en oro la cuota de la hipoteca.
Literal.
Verdaderofalso
#1 xD xD xD xD xD xD
Es porque no hizo los suficientes burpees antes de invertir
yarkyark
#1 Querrás decir algún cordero de los que siguen el rebaño y se cree que es un tiburón.
Chinchorro
#4 el pobre sólo estaba persiguiendo sus sueños :troll:
