Las organizaciones ecologistas exigen frenar el clúster eólico del Maestrazgo por presuntas irregularidades

Greenpeace, WWF España, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y la Fundación Renovables, junto a entidades ambientales aragonesas, han reclamado la anulación definitiva del proyecto del clúster eólico del Maestrazgo, en Teruel, tras denunciar posibles irregularidades en su tramitación que, advierten, ponen en riesgo tanto la biodiversidad como la credibilidad del proceso de transición energética en España. El núcleo de la controversia se sitúa en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que han permitido la tramitación de hasta 25 parq