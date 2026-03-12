Una organización española denuncia a Trump y a Netanyahu por crímenes de guerra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

El partido político Iustitia Europa ha dirigido una comunicación formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que denuncia al presidente de los EEUU, Donald Trump; y su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en el contexto de la guerra contra Irán y en concreto, por el bombardeo sobre una escuela infantil iraní que mató a más de un centenar de niñas y el que segó la vida en Líbano de un sacerdote merorita.