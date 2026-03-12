edición general
16 meneos
14 clics
Una organización española denuncia a Trump y a Netanyahu por crímenes de guerra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Una organización española denuncia a Trump y a Netanyahu por crímenes de guerra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

El partido político Iustitia Europa ha dirigido una comunicación formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que denuncia al presidente de los EEUU, Donald Trump; y su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en el contexto de la guerra contra Irán y en concreto, por el bombardeo sobre una escuela infantil iraní que mató a más de un centenar de niñas y el que segó la vida en Líbano de un sacerdote merorita.

| etiquetas: organización , española , denuncia , trump , netanyahu , crimenes , guerra
12 4 0 K 188 Tribunales
4 comentarios
12 4 0 K 188 Tribunales
shinjikari #3 shinjikari
Para quienes no conozcan a estos minarquistas ultraderechistas magufos disfrazados: iustitiaeuropa.es/contrato-electoral/
0 K 11
correcorrecorre #1 correcorrecorre
¿Será Hazte oir?
0 K 10
riz #2 riz
#1 En bloque con Manos Limpias y Abogados Cristianos xD xD
1 K 33
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 #1 están denunciando los ataques y asesinato de un cura cristiano en el Líbano
www.meneame.net/m/actualidad/libano-pide-vaticano-intervenga-proteger-
1 K 36

menéame