7
meneos
10
clics
La organización de autónomos Uatae pide topar el alquiler de los locales comerciales
El encarecimiento del alquiler no solo está afectando al mercado residencial: también a los comercios.
autónomos
,
alquiler
,
crisis
7
0
0
actualidad
#5
MiguelDeUnamano
#3
Porloquesea
, no veremos apoyar esta petición a los que siempre se quejan de que las subidas de SMI perjudican a los pequeños comercios.
Justo acababa de leer esto: local comercial al que le suben una barbaridad el alquiler y se ven obligados a cerrar el negocio, en su lugar una lavandería.
bsky.app/profile/dennyhorror.bsky.social/post/3lwnxmvx22k26
2
K
55
#1
Verdaderofalso
Comunistas!!
1
K
40
#3
Icelandpeople
#1
Al final, el único camino que lleva todo esto, es trabajar para los diferentes rentistas y/ o intermediarios y que quede algo para alimentarse.
0
K
20
#6
ContinuumST
Si es que te tienes que reír...
1
K
35
#2
SeñorPresunciones
Nah, los okupa que también se te meten en los bajos comerciales y claro, hay miedo a alquilar.
1
K
33
#4
trasier
Me parece bien, pero espero que también pongan tope a sus beneficios y cuando lleguen a ese tope repartan los beneficios entre los trabajadores o reduzcan el precio de sus servicios o productos.
1
K
29
