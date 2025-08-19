edición general
7 meneos
10 clics
La organización de autónomos Uatae pide topar el alquiler de los locales comerciales

La organización de autónomos Uatae pide topar el alquiler de los locales comerciales

El encarecimiento del alquiler no solo está afectando al mercado residencial: también a los comercios.

| etiquetas: autónomos , alquiler , crisis
7 0 0 K 94 actualidad
6 comentarios
7 0 0 K 94 actualidad
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Porloquesea, no veremos apoyar esta petición a los que siempre se quejan de que las subidas de SMI perjudican a los pequeños comercios.

Justo acababa de leer esto: local comercial al que le suben una barbaridad el alquiler y se ven obligados a cerrar el negocio, en su lugar una lavandería.

bsky.app/profile/dennyhorror.bsky.social/post/3lwnxmvx22k26
2 K 55
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Comunistas!!
1 K 40
#3 Icelandpeople
#1 Al final, el único camino que lleva todo esto, es trabajar para los diferentes rentistas y/ o intermediarios y que quede algo para alimentarse.
0 K 20
ContinuumST #6 ContinuumST
Si es que te tienes que reír... xD xD
1 K 35
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Nah, los okupa que también se te meten en los bajos comerciales y claro, hay miedo a alquilar.
1 K 33
trasier #4 trasier
Me parece bien, pero espero que también pongan tope a sus beneficios y cuando lleguen a ese tope repartan los beneficios entre los trabajadores o reduzcan el precio de sus servicios o productos.
1 K 29

menéame