edición general
Orden de alejamiento para el encargado de un restaurante de Estepona detenido por abusar de tres camareras

El encargado de un restaurante de Estepona detenido por supuestas agresiones sexuales a tres camareras ha quedado en libertad provisional, aunque con la prohibición de acercarse a las denunciantes. El caso se destapó el día 19 de septiembre, cuando una joven acudió a la comisaría de Estepona para poner en conocimiento de los agentes que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo. Al tirar del hilo, otra compañera confesó a los agentes que había sido víctima de una situación similar, cuando el mismo encargado presuntamente la...

| etiquetas: alejamiento , encargado de restaurante , agresión sexual , camarera , estepona
