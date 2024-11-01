Orden de alejamiento para el encargado de un restaurante de Estepona detenido por abusar de tres camareras

El encargado de un restaurante de Estepona detenido por supuestas agresiones sexuales a tres camareras ha quedado en libertad provisional, aunque con la prohibición de acercarse a las denunciantes. El caso se destapó el día 19 de septiembre, cuando una joven acudió a la comisaría de Estepona para poner en conocimiento de los agentes que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo. Al tirar del hilo, otra compañera confesó a los agentes que había sido víctima de una situación similar, cuando el mismo encargado presuntamente la...
| etiquetas: alejamiento , encargado de restaurante , agresión sexual , camarera , estepona