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Optimismo depresivo

La situación es difícil pero es mejor, mucho mejor, de la que teníamos hace escasamente 15 años. Cansados, sí. Deprimidos, seguro. Pero optimistas, también.

| etiquetas: josep oliver , optimismo , crisis
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