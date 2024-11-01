Una opositora FIR es sacada a la fuerza del examen por molestar a sus compañeros. Es reincidente

Ocurrió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y tuvo que ser reducida por los agentes de seguridad y la Policia Nacional. Estuvo muy alterada y provocando disturbios durante la casi totalidad del examen. La mujer tiene 57 años y no dejó de interpelar a las voluntarias del examen FIR al que se presentaba. El resto de opositores solo tuvo 20 minutos extra para acabar el examen, lo que algunos consideran injusto ya que perdieron la concentración. No es la primera vez que hace esto en un examen de oposición.