Una opositora FIR es sacada a la fuerza del examen por molestar a sus compañeros. Es reincidente

Ocurrió en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y tuvo que ser reducida por los agentes de seguridad y la Policia Nacional. Estuvo muy alterada y provocando disturbios durante la casi totalidad del examen. La mujer tiene 57 años y no dejó de interpelar a las voluntarias del examen FIR al que se presentaba. El resto de opositores solo tuvo 20 minutos extra para acabar el examen, lo que algunos consideran injusto ya que perdieron la concentración. No es la primera vez que hace esto en un examen de oposición.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Ayer subí esta misma noticia pero como artículo. Cogí la fuente de redacción médica pero esa fuente tiene muro de pago por eso la borré para que no hubiese problemas (al haber subido el texto ad integrum).

Hoy otro medio se ha hecho eco de la noticia, sin muro de pago. Lo que no entiendo es por qué redacción médica tiene muro. Así no se consigue que la denuncia de estos opositores tenga efecto y tampoco se favorece la difusión de lo que reclaman los médicos con el estatuto marco. Es absurdo que esta fuente tenga muro de pago, me parece bastante torpe.
#3 Pixmac
Seguro que buscaba la anulación de la prueba al ver que no iba a conseguir plaza.
oliver7 #4 oliver7
Menuda loca histérica. Espero que no le dejen volver a presentarse.
Skiner #2 Skiner
Entre tanto opositor pues hay algunos gravemente perturbados, nada de extrañar :troll:
