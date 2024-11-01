La oposición a Trump teme que el fallo de la Corte Suprema en el caso de los aranceles instituya una "presidencia sin limitaciones" [en]

La Corte Suprema de los EEUU inició el miércoles la vista sobre los amplios poderes reclamados por el presidente Trump para imponer aranceles a bienes importados. Los críticos advierten que la corte podría crear una "presidencia sin limitaciones" si falla a su favor. Trump solo estaría facultado para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley aprobada en 1977 que permite al presidente regular el comercio internacional durante emergencias importantes como las guerras.