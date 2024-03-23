Opinión | La Administración debió convocar 1.370.000 plazas de estabilización, en vez de 370.000

La Comisión Europea se cansó de recordarle al gobierno central español que llevaba muchísimo retraso en trasladar la “Directiva 1990/70/ce de Trabajo de Duración Determinada a la normativa española”, y aperturó un expediente sancionador a España en 2014. El Ministerio de Hacienda publica cada seis meses en su página web un Boletín denominado BEPSAP con datos de los empleados públicos. El total de empleados públicos ascendía en julio de 2023 a 2.967.578 plazas, de las cuales, 1.214.692 eran temporales.