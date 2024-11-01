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Operativo de control migratorio en barrio Franklin: PDI y Carabineros realizan controles coordinados
Los funcionarios policiales se desplazaron hasta el barrio Franklin para realizar controles focalizados en personas extranjeras.
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#1
vicus.
Ya tenemos el calco del gringo en Chile, una copia del ICE. Disfruten lo votado.
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#2
Macnulti_reencarnado
Policías haciendo que se cumpla la ley. A donde vamos a ir a parar.
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#3
josde
#2
Se nota que ya hay un nazi de presidente.
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#4
Macnulti_reencarnado
#3
igual es que están hasta la polla de rojelios.
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#5
josde
#4
O nazis haciendo lo que mejor saben hacer.
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#6
Macnulti_reencarnado
#5
hacer que se cumpla la ley?
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#7
josde
#6
Del talion ,donde me chupas un cojon.
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#8
Macnulti_reencarnado
#7
soy hetero, tendrás que probar con otro. Por aquí tienes unos cuantos.
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#9
josde
#8
pero no tan g..... como tu
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#10
Macnulti_reencarnado
#9
guapo?
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