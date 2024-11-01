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Operativo de control migratorio en barrio Franklin: PDI y Carabineros realizan controles coordinados

Operativo de control migratorio en barrio Franklin: PDI y Carabineros realizan controles coordinados

Los funcionarios policiales se desplazaron hasta el barrio Franklin para realizar controles focalizados en personas extranjeras.

| etiquetas: chile , carabineros , control , inmigración
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10 comentarios
2 1 0 K 45 politica
vicus. #1 vicus.
Ya tenemos el calco del gringo en Chile, una copia del ICE. Disfruten lo votado.
1 K 40
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Policías haciendo que se cumpla la ley. A donde vamos a ir a parar.
2 K 28
josde #3 josde
#2 Se nota que ya hay un nazi de presidente.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 igual es que están hasta la polla de rojelios.
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josde #5 josde
#4 O nazis haciendo lo que mejor saben hacer.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 hacer que se cumpla la ley?
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josde #7 josde
#6 Del talion ,donde me chupas un cojon.
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Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 soy hetero, tendrás que probar con otro. Por aquí tienes unos cuantos.
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josde #9 josde
#8 pero no tan g..... como tu
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menéame